Incidente a San Siro, 3 feriti: interviene l'elicottero

Incidente a San Siro, nell'alto lago, intorno alle ore 13.40 lungo la statale Regina. Due auto sono rimaste cpoinvolte in uno scontro che ha causato tre feriti. Si tratta di tre uomini di 47, 67 e 69 anni. Nessuno di loro è in gravi condizioni ma l'uomo di 67 anni è stato soccorso dall'elicottero del 118 per essere trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio. Gli altri due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Menaggio. Inevitabili i disagi alla viabilità lungo la Regina.