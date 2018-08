Incidente a San Fedele Intelvi, ferito anche un bambino di 9 anni

Incidente stradale nella mattina di sabato 25 agosto 2018 a San Fedele Intelvi (ora comune di Centro Valle Intelvi) sulla strada provinciale 13.

Coinvolto un solo autoveicolo che, come si vede nelle foto dei vigili del fuoco, ha riportato danni nella parte anteriore.

Al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi la dinamica e le cause dell'incidente.

Due i feriti, tra cui un bambino di 9 anni, soccorsi dal 118: fortunatamente se la sono cavata solo con ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Fedele che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e la strada.

Vigili del fuoco impegnati anche nella notte a Erba, in viale Prealpi, per un incidente in cui sono rimasti feriti 3 ragazzi.