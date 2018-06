Incidente a San Fedele, fuori strada con l'auto nella notte ma ritrovato al mattino: è gravissimo

Gravissimo incidente stradale nella notte di domenica 3 giugno 2018 a San Fedele Intelvi: secondo le primissime informazioni un uomo di circa 50 anni sarebbe uscito di strada nella notte con la sua auto sulla strada provinciale 137, per cause in corso di accertamento. L'automobilista avrebbe fatto tutto da solo. La vettura è stata rinvenuta nella notte senza nessuno a bordo e rimossa. Del concucente però nessuna traccia. L'uomo è stato poi ritrovato domenica mattina intorno alle 8.30 in seguito alla segnalazione di un cittadino: è caduto da un muraglione alto circa 6 metri.

Secondo le prime ricostruzioni, dunque, l'uomo dopo l'incidente è uscito dall'abitacolo allontanandosi dalla macchina e cadendo dal muro.

L'uomo è in gravissime condizioni: è stato portato con l'elicottero all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La vicenda è al vaglio dei carabinieri di Menaggio.