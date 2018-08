Incidente auto-moto a San Fedele Intelvi: un ferito

Incidente a San Fedele Intelvi intorno alle 6.15 della mattina del 27 agosto 2018. Una moto e un'auto si sono scontrate in via Blessagno. embra che a causare l'incidente sia stata una mancata precedenza da parte del motociclista che ha colpito l'auto sulla fiancata. L'uomo alla guida della moto, 53 anni, è stato soccorso da un'ambulanza dell'associazione Volontari di Lanzo Intelvi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. L'uomo non ha riportato gravi ferite o contusioni. Sul posto i carabinieri che hanno chiuso la strada lungo una corsia per consentire i soccorsi facendo transitare le auto in senso unico alternato.