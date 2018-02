Incidente a San Fedele Intelvi: paura per una bimba di 4 anni

Incidente intorno alle ore 16 a San Fedele Intelvi, in Largo IV Novembre. Una donna di 39 anni ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, contro un ostacolo a bordo strada. Sull'auto viaggiava anche la figlia della donna, una bambina di 4 anni. Immediati i soccorsi del 118. Sono stati atimi di grande apprensione per le condizioni della bimba. Sebbe sia rimasta ferita le condizioni della piccola non dovrebbero far temere per la sua vita ma è stata comunque trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Menaggio.