Incidente a Sala Comacina: i vigili del fuoco salvano un ferito incastrato nell'auto

Incidente nel pomeriggio del 8 ottobre a Sala Comacina. Poco prima delle 17.30 due auto si sono scontrate lungo la Statale Regina. Due persone sono rimaste ferite in modo serio ma non sarebbero in pericolo di vita. Una di loro è rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Menaggio per estrarla dalle lamiere e affidarla alle cure degli uomini del 118. I feriti sono un uomo di 27 anni e una donna di 75. Sono stati trasportati all'ospedale di Menaggio. Notevoli i disagi alla viabilità.