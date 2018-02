Como, auto in bilico sulla strada sottostante: paura per una donna

Incidente intorno alle 17.50 in via Quasimodo a Como (località Sagnino). Una donna di 59 è andata fuori strada con la macchina finendo in bilico sulla rampa di accesso di alcune palazzine che si affacciano sullautostrda A9. La conducente è uscita illesa dalla sua vettura grazie anche all'intervento di alcune persone presenti al momento dell'incidente che sono accorse in suo aiuto.

Sono stati loero, i fortuiti soccorritori, a lanciare l'allarme e ad allertare i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e la polizia locale di Como. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza la macchina pericolosamente in bilico sulla strada sottostante.