Incidente a Rovello Porro: due feriti gravi

Incidente a Rovello Porro in via Dante ALighieri poco prima delle 17.30 del 10 febbraio 2020. Due auto si sono scontrate all'altezza del civico 235. Due persone sono rimaste ferite in modo molto grave, tra loro un uomo di 45 anni. Ancora non si conoscono le genralità della seconda persona coinvolta. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno e l'elisoccorso del 118 di Como. Sul posto anche due ambulanze della Croce ù Rossa di Saronno e della Croce Rossa di Lomazzo, oltre a un'automedica. I carabinieri della compagnia di Cantù sono intervenuti per effettuare i rilievi e stabilire le eventuali responsabilità. Seguiranno aggiornamenti.