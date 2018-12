Incidente a Rovello Porro nella notte, auto contro un muro: ragazzo ferito

Incidente stradale nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre 2018 a Rovello Porro: per cause in corso di accertamento un'auto è finita contro il muro di una casa in via Cavour. E' successo poco dopo l'1.

Subito è scattato l'allarme e sono stati arrivati i soccorsi, arrivati in codice rosso temendo per le condizioni del ragazzo alla guida, un giovane di 22 anni.

A Rovello Porro sono arrivati i vigili del fuoco di Varese, un'ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e l'automedica da Como. I vigili del fuoco hanno aiutato il personale medico ad estrarre il ferito dalle lamiere della vettura. Le condizioni del ragazzo sarebbero meno gravi di quanto apparso in un primo momento, tanto che è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, dunque con indicazione di media criticità.

Intervenuti anche i carabinieri di Cantù per i rilievi e ricostruire dinamica e cause dell'incidente.