Grave incidente a Ossuccio: scontro tra auto e moto sulla Regina

Incidente a Tremezzina, lungo la statale Regina, intorno alle ore 17 dell'11 gennaio 2020. Un'auto e una moto si sono scontrate nella frazione diOssuccio e nell'urto il motociclista è rimasto gravemente ferito. Sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio. Le condizioni dell'uomo inizialmente sono apparse molto gravi tanto è vero che i mezzi di soccorso sono intervenuti a sirene spiegate e in codice rosso. Sembra, però, che il motociclista nonostante le serie ferite e lesioni non sia in pericolo di vita, infatti è stato trasportato all'ospedale in codice giallo.

La viabilità della Regina ha accusato disagi dovuti all'interruzione del flusso veicolare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente effettuati dai carabinieri della compagnia di Menaggio.