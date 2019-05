Incidente a Brienno: chiusa la Regina

Incidente a Brienno intorno alle 21.45 del 29 maggio 2019. Due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone coinvolte, tra le quali un ragazzo di 22 anni e uno di 28. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Rossa di San Fedele Intelvi. SUl posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori e mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.