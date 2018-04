Incidente a Como: ragazza investita nella notte in piazza San Rocco

Tanta paura a Como, all'altezza dell'attraversamento pedonale di piazza San Rocco. Sono passate da poco le 23.30 quando al numero unico di emergenza 112 giunge la richiesta di soccorso. Una ragazza di 22 anni è stata investita. Subito sul posto intervengono un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica. La ragazza, che in un primo momento sembra essere ferita in modo molto serio, viene trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove viene medicata. Per lei solo lievi contusioni e ferite, se la caverà con pochi giorni di prognosi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Como per regolare il traffico durante lo svolgimento dei soccorsi e per eseguire i rilievi del caso che serviranno a stabilire le eventuali responsabilità dell'incidente.