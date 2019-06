Incidente con il quad all'Isola d'Elba: morto un 36enne, comasco ferito

Tragico incidente stradale all'Isola d'Elba: un quad con a bordo 4 persone si è ribaltato. Un uomo è morto, gli altri tre, tra cui un comasco, sono rimasti feriti. A perdere la vita un 36enne di Fabriano (in provincia di Ancona).

E' successo intorno all'1 di notte di martedì 25 giugno 2019: in corso di accertamento le cause dell'incidente. Oltre al 36enne rimasto ucciso, a bordo del quad anche due giovani dell'Isola d'Elba rimasti illesi e il comasco, alla guida del mezzo, ricoverato in ospedale con diverse contusioni.

La dinamica

Come riporta l'Ansa, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il viale dei Golfi a Lacona, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il 36enne che si trovava sul sedile del passeggero: l'uomo ha sbattuto violentemente la testa contro l'asfalto rimanendo schiacciato dal telaio del mezzo ed è morto sul colpo. Illesi i due giovani che si trovavano sul sedile posteriore. Il mezzo è sotto sequestro. In corso gli esami tossicologici sul conducente comasco che al momento si trova ricoverato all'ospedale di Portoferraio.