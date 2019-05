Incidente auto-moto a Proserpio: ferito grave ragazzo di 19 anni

Violento incidente tra auto e moto a Proserpio: ferito un ragazzo di 19 anni, portato in ospedale in codice rosso. Lo scontro in via Sciaree all'altezza del civico 9 intorno alle 13.30 di martedì 7 maggio 2019.

Subito sono stati allertati i soccorsi e a Proserpio sono arrivate ambulanza del Sos di Canzo e automedica da Como. Intervenuti anche i carabinieri. Il motociclista è stato subito soccorso e portato in ospedale con la massima urgenza.