Incidente a Luisago, scontro auto-moto: 1 ferito

Incidente tra un'auto e una moto nella mattina di mercoledì 14 marzo 2018 a Luisago, nella frazione di Portichetto, sulla Statale 35 dei Giovi. Le cause del sinistro, avvenuto poco prima delle 10, sono ora al vaglio delle forze dell'ordine: ferito il motociclista, un uomo di 69 anni. All'inizio per lui si è temuto il peggio tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono arrivate automedica da Como e ambulanza della croce azzurra sempre da Como. Il ferito è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo per accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita. Allertati anche i carabinieri di Cantù cui ora spetterà ricostruire dinamica e cause dell'incidente. Lunghe code di auto si sono formate in entrambe le direzioni, sia verso Milano che verso Como.

Solo ieri, martedì 13 marzo, poche centinaia di metri prima, sempre sulla Statale dei Giovi ma in territorio di Grandate era stata investita una donna.