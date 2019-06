Incidente a Porlezza, morto un uomo di 43 anni

Incidente mortale a Porlezza: poco dopo le 19 un'auto e una moto si sono scontrate in via Osteno. Lo schianto è stato letale per il motociclista di 43 che viaggiava sulla due ruote. Inutili i soccorsi sopraggiunti con l'ambulanza della Croce Rossa di Porlezza e un'automedica. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Menaggio per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. Soccorsi anche un bambino di 12 anni e un uomo di 39 che viaggiavano a bordo dell'auto.