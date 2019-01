Incidente a Porlezza, auto in fiamme dopo lo schianto: tre feriti

Incidente stradale a Porlezza dove dopo lo schianto tra tre auto una si è incendiata. Tre i feriti.

E' successo poco dopo le 11.30 sulla strada provinciale 14: per cause in corso di accertamento tre vetture sono rimaste coinvolte nell'incidente. Due auto erano guidate da due donne di 33 e 59 anni e una da un anziano di 81 anni. Proprio la macchina di quest'ultimo, secondo le prime informazioni raccolte, ha preso fuoco. Grande lo spavento per i tre conducenti tanto che i soccorsi sono stati allertati con la massima urgenza. A Porlezza è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso in codice rosso, anche se poi non sarebbe stato trasportato alcun ferito. Le condizioni dei feriti sarebbero meno gravi di quanto apparisse in un primo momento: secondo quanto appreso per una delle due donne non è stato necessario il ricovero in ospedale, l'anziano e l'altra automobilista sono invece stati portati in ospedale in codice giallo.

Intervenuti anche i carabinieri di Menaggio per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.