Incidente a Porlezza: motociclista gravissimo

Grave incidente a Porlezza intorno alle ore 21.15 dell'8 agosto 2019. Un'auto e una moto si sono scontrate in località Cini in prossimità del civico 44. L'uomo in sella alla moto è rimasto gravemente ferito: è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza. Ai carabinieri spetta il compito di ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada su cui è avvenuto l'incidente.