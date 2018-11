Incidente a Porlezza, auto abbatte un muretto e finisce fuori strada: ragazzo ferito

Incidente a Porlezza nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018: per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada, si è schiantata contro un muretto, abbattendolo e poi ha terminato la sua corsa. Lo schianto in via Manzoni poco dopo le 2.30. La vettura avrebbe fatto tutto da sola. Nel violento urto la macchina ha perso due ruote. Ferito un 27enne. Per lui i soccorsi sono stati allertati con la massima urgenza e in via Manzoni è arrivata un'ambulanza della croce azzurra. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e la sede stradale. Allertati per i rilievi i carabinieri di Menaggio. Il 27enne è stato portato in codice giallo all'ospedale di Menaggio.

Notte di incidenti stradali e di interventi dei vigili del fuoco, quella tra 23 e 24 novembre 2018: sempre ragazzi sono rimasti feriti in sinistri avvenuti a Grandola, Valbrona e Alzate Brianza.