Incidente a Ponte Chiasso: ferite due donne in via Bellinzona

Incidente stradale a Ponte Chiasso, quartiere di Como al confine con la Svizzera, nel primo pomeriggio di lunedì 17 dicembre 2018. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate poco prima delle 15 in via Bellinzona, all'altezza del civico 259, non molto distante dalla dogana. Due persone, due donne, sono rimaste ferite. Una delle due auto è stata colpita sulla portiera dal lato guidatore. Entrambe le vetture hanno riportato danni importanti, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco di Como, intervenuti per aiutare il personale medico a estrarre i feriti dai mezzi e per mettere in sicurezza la strada.

Oltre ai pompieri in via Bellinzona sono arrivate due ambulanze, la Croce Rossa di Grandate e quella di San Fermo della Battaglia, e un'automedica da Como per soccorrere le donne ferite, un'anziana di 84 anni e una ragazza di 22. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, dunque con la massima urgenza. Le loro condizioni sono poi risultate fortunatamente meno gravi di quanto sembrasse all'inizio: entrambe sono state portate in ospedale, una in codice giallo all'ospedale di Cantù e l'altra in codice verde al Sant'Anna.Sul posto anche la polizia locale di Como per gestire la viabilità e il traffico sull'arteria in modo da permettere i soccorsi.