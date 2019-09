Incidente a Ponte Chiasso: auto svizzera ribaltata

Incidente a Como intorno alle ore 13 del 23 settembre 2019. Per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine una macchina con targa svizzera guidata da una donna di 67 anni si è ribaltata terminado la sua corsa sul fianco sinistro. La donna è rimasta lievemente ferita ed è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Como che l'ha trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per sgomberare la carreggiata e mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.