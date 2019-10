Incidente nella notte a Como: auto contro un palo della luce

Incidente nella notte a Como: un'auto si è schiantata contro un palo della luce in piazza Santa Teresa. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte. Non sembra che siano state coinvolte altre vetture. Nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati necessari i soccorsi sanitari. Tuttavia sono dovuti intervenire i vigilio del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente: hanno valutato e verificato innanzitutto la stabilità e sicurezza del palo della luce che è stato danneggiato.