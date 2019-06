Frontale tra moto e suv: comasco ferito a Piacenza

Un motociclista comasco di 40 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di domenica 23 giugno 2019 in provincia di Piacenza, sulla Statale 45 vicino a Cernusca di Travo.

Secondo quanto riportano i colleghi de Il Piacenza, i carabinieri della stazione di Rivergaro, subito intervenuti sul posto con due pattuglie per i rilievi, stanno ancora vagliando la dinamica, ma pare si sia trattato quasi certamente di uno scontro frontale fra il 40enne in moto e un Suv Jeep che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto, piuttosto violento, è avvenuto al centro di una curva stretta: il 40enne è stato poi sbalzato a terra e ha riportato alcuni traumi. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, il 118 ha inviato un'ambulanza della Pubblica assistenza di Travo e anche un mezzo sanitario dell'ospedale di Bobbio. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale di Piacenza ma non sarebbe in pericolo.

L'incidente sulla Statale 45 (foto Il Piacenza)