Incidente nella notte sulla Pedemontana tra Solbiate e Mozzate: 3 feriti

Incidente stradale nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2018 sull'autostrada Pedemontana nel tratto tra Solbiate e Mozzate. L'impatto, avvenuto intorno all'una, ha coinvolto due auto che viaggiavano sulla A36 in direzione est.

Tre le persone ferite, due ragazzi di 28 anni e un uomo di 46.

Un incidente serio per cui i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Grande la mobilitazione: sul luogo dello schianto sono arrivate due automediche da Varese e tre ambulanze. Dopo le prime cure sul posto i tre uomini feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo, due al Circolo di Varese e uno a Legnano.

Intervenuta anche la polizia stradale per regolare il traffico in modo da permettere i soccorsi e i vigili del fuoco di Varese.

Nella mattinata di venerdì 20 ottobre si è verificato un altro incidente sulla Pedemontana, in comune di Bregnano, tra un furgone e un camion. Miracolato il conducente del furgone, rimasto incastrato tra le lamiere ma uscito solo con lievi ferite.