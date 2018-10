Incidente sulla Pedemontana a Bregnano, furgone contro camion: ragazzo ferito

Pauroso incidente stradale sulla A36, la Pedemontana, nel tratto tra Lazzate e la A9 in direzione Ovest, in comune di Bregnano: per cause in corso di accertamento un furgone e un camion carico di bombole di gas compresso (fortunatamente vuote) si sono scontrati. E' successo verso le 11.30 di venerdì 19 ottobre 2018.



Attimi di apprensione per le condizioni del conducente del furgone, un ragazzo di 26 anni, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo del mezzo, schiacciato, come si vede nelle foto, contro il tir.

Per estrarlo hanno dovuto lavorare squadre dei vigili del fuoco intervenute da Como e da Varese con cesoie e divaricatore. Miracolosamente il ragazzo non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde per accertamenti.

Intevenuti sul posto, oltre al personale medico, con ambulanza e automedica, e ai vigili del fuoco, anche la polizia stradale per regolare il traffico.