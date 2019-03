Incidente sulla Pedemontana: un giovane ferito nella notte

Incidente nella notte tra l'1 e il 2 marzo 2019, intorno alle ore 1.30, in prossimità della rampa d'uscita di Lentate della Pedemontana. Un ragazzo di 28 anni alla guida della sua vettura ha sbandato mentre transitava nel tunnel ed è andato a sbattere contro una sponda. Il giovane è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Cermenate. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre del distaccamento di Lomazzo per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente. Il 28enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù. Non è grave.