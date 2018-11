Incidente a Parè: morta una donna

Incidente a Parè intorno alle 18.30 lungo la provinciale 27. Un'auto e una moto si sono scontrate. Una donna di 48 anni è morta praticamente sul colpo. Inutili i soccorsi degli uomini del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio e del Sos di Olgiate Comasco. Altri due uomini di 40 e 56 anni sono rimasti feriti e dalle prime informazioni sembra che uno di loro sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como e i vigili del fuoco.

Questa la dinamica: una coppia stava viaggiando in sella a una moto di grossa cilindrata. All'altezza dell'intersezione con via Lieto colle l'uomo alla guida delle due ruote avrebbe tentato un sorpasso urtando, però, un cordolo che separa le due corsie. La moto avrebbe sbandato finendo contro il camion che stava sorpassando. L'uomo alla guida della moto è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.