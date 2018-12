Incidente a Oltrona tra autocisterna e moto: un morto sulla Lomazzo-Bizzarone

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto a Oltrona San Mamette: lo schianto, per cause in corso di accertamento, tra la moto e un'autocisterna e una moto. E' successo sulla Lomazzo -Bizzarone all'altezza di via per Appiano poco dopo le 11.30 di martedì 4 dicembre 2018.

Sul posto sono accorsi in codice rosso, dunque con la massima urgenza, ambulanza da Lomazzo e automedica da Como, ma per il motociclista, un uomo di 49 anni di Barni, non c'è stato nulla da fare.

Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e Appiano dal momento che si temeva uno sversamento di gasolio dall'autocisterna sulla carreggiata. In realtà il mezzo era praticamente vuoto e la perdita si è ridotta a circa 50 litri. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù per ricostruire dinamica e cause del drammatico incidente.

Soltanto poche settimane fa sempre a Oltrona una donna era stata investita mentre camminava sulla Lomazzo-Bizzarone. Michela Russo, questo il suo nome, era morta pochi giorni dopo in ospedale. Il suo investitore, un marocchino già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato ed espulso.