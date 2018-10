Donna investita a Oltrona San Mamette: è gravissima

Grave incidente stradale a Oltrona San Mamette nella serata di venerdì 19 ottobre 2018: una donna, di cui al momento non si conosce l'età, è stata investita sulla strada provinciale 23, la Lomazzo-Bizzarone, poco dopo le 19

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: a Oltrona sono arrivate due ambulanze da Olgiate e Appiano e l'automedica, ma per velocizzare i sccorsi è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

La donna è stata portata d'urgenza in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

