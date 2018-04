Incidente nella notte a Oltrona San Mamette, auto ribaltata: 3 ragazzi feriti

Incidente stradale a Oltrona San Mamette nella tarda serata di giovedì 5 aprile 2018. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente ha coinvolto due auto: nell'impatto, una delle due vetture si è ribaltata finendo fuori strada in mezzo alle sterpaglie. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23.30 in via Monte Sinai.



Coinvolti 3 ragazzi a bordo delle due auto, si tratta di due giovani di 21 anni e di uno di 26. Tutti sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese e al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, il terzo in codice verde all'ospedale di Tradate. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica per soccorrere i feriti. Al lavoro anche i vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dalle lamiere. Allertati anche i carabinieri di Cantù cui spetta il compito di ricostruire dinamica e cause dell'incidente. Ingenti, come si vede nelle foto, i danni alle auto.

Sempre a Oltrona lo scorso 24 marzo un altro incidente nella notte aveva causato il ferimento di 7 ragazzi.