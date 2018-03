Incidente nella notte a Oltrona San Mamette: feriti 7 ragazzi

Incidente a Oltrona San Mamette nella notte in via Marconi. Due auto con a bordo sette ragazzi si sono scontrate intorno alle 3. Sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori della Croce Rossa di Lurate Caccivio ad estrarre eventuali ragazzi rimasti incastrati negli abitacoli. I giovani sono 5 ragazzi (uno di 21, due di 24 e due di 26 anni) e due ragazze (di 22 e 28 anni). Nessuno di loro ha riportato gravi ferite, ma alcuni sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.