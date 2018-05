Incidente nella notte a Oltrona San Mamette: 7 feriti

Incidente stradale nella tarda serata di venerdì 18 maggio 2018 a Oltrona San Mamette:7 le persone rimaste ferite, di cui 5 giovanissimi.

Lo schianto tra due auto è avvenuto intorno alle 23.30 sulla strada provinciale 23, la Lomazzo-Bizzarone. Dinamica e cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri di Cantù intervenuti per i rilievi.

7, come detto, le persone coinvolte: si tratta di 5 giovani (2 ragazze di 17 anni e 3 ragazzi di 20, 22 e 23 anni), di una donna di 50 e di un uomo di 52 anni.

Sul posto per i soccorsi sono intervenute tre ambulanze da Olgiate, Appiano e Lurate e un'automedica da Como. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como.

Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi: sono stati portati negli ospedali di Cantù, al Sant'Anna e a Tradate.

Lo scorso 6 aprile sempre a Oltrona in un altro incidente notturno erano rimasti feriti 3 ragazzi: nello schianto l'auto si era ribaltata.