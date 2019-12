Incidente a Olgiate Comasco, schianto tra bus e auto: tre feriti

Grave incidente in via Milano a Olgiate Comasco. Poco dopo le ore 15 del 17 dicembre 2019, un autobus di linea e un'auto si sono scontrati mentre percorrevano via Milano. Sul posto sono intervenute due ambulanze del Sos di Olgiate e del Sos di Malnate, oltre che un'automedica. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Ai carabinieri di Olgiate spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente che ha visto tre donne ferite e soccorse: hanno 26, 41 e 59 anni. Nessuna di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.