Grave incidente nella notte in autostrada: chiuso il tratto tra Fino Mornasco e Lomazzo

Grave incidente nella notte in autostrada: tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento multiplo lungo il tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo intorno alle ore 1.30 del 23 ottobre 2019. Una delle auto si è ribaltata a causa dell'urto. Tre i feriti soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa di Grandate e della Croce Verde di Fino Mornasco. Si tratta di tre uomini di 27, 40 e 50 anni.

Sul posto oltre all'automedica sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dall'incidente. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le loro condizioni sono molto serie, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita nonostante la violenza e la gravità dell'incidente.