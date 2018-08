Incidente a Nesso, auto precipita nella scarpata: un ragazzo ferito grave

Incidente stradale all'alba di domenica 19 agosto 2018 a Nesso, sulla provinciale 44 in via Piani del Tivano: per cause in corso di accertamento un'auto con a bordo due giovani di 23 e 17 anni è finita fuori strada cadendo nella scarpata. Un volo di circa 8 metri.

L'incidente è successo intorno alle 6: per soccorrere i due ragazzi a Nesso sono arrivati i vigili del fuoco da Como e dal distaccamento da Canzo e il personale medico con un'ambulanza. Allertati anche i carabinieri di Como cui spetta il compito ora di capire cosa sia successo, accertando dinamica e cause dell'incidente.

I ragazzi sono stati soccorsi in codice giallo, dunque con indicazione di media criticità, e portati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia: uno de idue giovani è rimasto ferito in maniera seria ed è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso del 118 per portarlo in ospedale. L'altro è stato portato in ambulanza.

Difficoltoso il recupero della vettura finita nella scarpata: i vigili del fuoco non sono riusciti con i propri mezzi a recuperarla, pertanto è stato necessario ricorrere a una gru privata.