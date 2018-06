Incidente tra auto e moto a Nesso, grave uomo di 29 anni

Incidente stradale a Nesso sulla Lariana nel tardo pomeriggio di domenica 3 giugno 2018: lo schianto tra un'auto e una moto per cause in corso di accertamento. E' successo intorno alle 17.40.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi in codice rosso: a Nesso è arrivata l'ambulanza da Canzo, ma è stato ritenuto necessario anche l'intervento dell'elisoccorso del 118 di Como.

La peggio è toccata a un 29enne portato in ospedale in elicottero in codice giallo.

Allertati per i rilievi anche i carabinieri di Como cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dei fatti.

Giornata nera per i motociclisti: sempre domenica mattina a Como, in via Italia Libera, era rimasto ferito in maniera seria un uomo di 28 anni.