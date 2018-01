Incidente nella notte in via Napoleona a Como: 5 feriti

Moneti di paura in via Napoleona a Como a causa di un incidente avvenuto subito dopo le ore 23 di venerdì 5 gennaio 2018. Tre le auto coinvolte: due con targhe italiane (una Opel Meriva e una Land Rover) e una con targa svizzera (una Hyundai Coupè) che si suppone abbia causato l'incidente, anche se la dinamica è al vaglio della polizia locale di Como intervenuta sul posto per rilevare il sinistro stradale.

A bordo delle tre auto c'erano in tutto cinque persone, tutte trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna per accertamenti. Nessuno dei feriti versa in gravi condizioni.

Una prima ipotesi sulla dinamica vedrebbe l'auto svizzera sopraggiungere in direzione Camerlata (dunque, in salita) e invadere la corsia opposta all'altezza del curvone prima dell'ex ospedale Sant'Anna, urtando una delle altre due vetture la quale a sua volta sarebbe finita contro la terza. Ma, come detto, la dinamica deve essere ancora accertata ufficialmente.

Sul posto sono intervenute ttre ambulanze e la ditta Sicurezza e Ambiente per la pulizia del manto stradale poiché a causa dell'incidente si è riversato sull'asfalto liquido scivoloso proveniente dai motori delle auto incidentate.