Incidente a Camerlata: un Range Rover contro una moto

Incidente a Como: un Range Rover e una moto si sono scontrati in piazzale Camerlata, all'inzio di via Napoleona. Le condizioni del motociclista sono apparse inizialmente molto gravi, in realtà il 57enne sebbene abbia riportato ferite serie non è in pericolo di vita. L'incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità.