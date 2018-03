Incidente a Como, auto ribaltata in Napoleona: 4 ragazzi miracolati

Incidente nella notte a Como: un'auto si è ribaltata in via Napoleona. L'incidente è avvenuto intorno alle 4. Nell'auto viaggivano quattro giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Sono stati soccorsi dalle ambulanze della Corce Azzurra e della Croce Rossa di Como e dai vigili del fuoco che hanno operato per aiutari i soccorritori del 118 ad estrarli dall'abitacolo della macchina danneggiata. Solo uno di loro ha riportato ferite e lesioni che comunque non sono gravi. Gli altri, sebbene spaventati e un po' malconci, sono usciti pressoché illesi. Nessuno è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.