Automedica a sirene spiegate coinvolta in un incidente a Musso

Incidente a Musso poco prima delle ore 14 del 25 agosto 2019. Un'automedica di Areu in servizio all'ospedale di Gravedona stava andando a sirene spiegate per soccorrere una persona. Lungo la ex Statale Regina a Musso l'automedica è rimasta, però, coinvolta in un incidente: si è scontrata con una macchina guidata da un anziano di 84 anni. Il pensionato è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti ma non è in pericolo di vita. Illeso il personale del 118 che era a bordo dell'automedica. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.