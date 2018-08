Incidente a Mozzate, auto ribaltata: uomo ferito

Incidente stradale con ribaltamento all'alba di venerdì 24 agosto 2018 a Mozzate: per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cantù, una vettura si è ribaltata intorno alle 6 in via Guffanti.

Inizialmente si è temuto il peggio per un uomo di 40 anni: i soccorsi sono stati allertati in codice rosso e a Mozzate sono arrivate con la massima urgenza un'ambulanza e un'automedica da Varese. All'uomo sono state prestate le prime cure sul posto, poi è stato portato in codice giallo, dunque con una indicazione di media criticità, all'ospedale di Tradate. Richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco di Como.

Vigili del fuoco impegnati sempre per un ribaltamento a Lurago d'Erba solo 10 giorni fa: in quell'occasione i feriti erano stati due, un uomo e un ragazzo.