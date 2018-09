Incidente a Mozzate: soccorso un ragazzino di 12 anni

Incidente a Mozzate in via Piccinelli. Intorno alle ore 7.50 due auto si sono scontrate. A bordo di una di esse c'era un bambino di 12 anni e la mamma che lo accompagnava a scuola. I due sono rimasti feritiin modo non grave ma sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Varese e di Lomazzo, oltre che da un'automedica. Madre e figlio sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Nell'incidente è rimasto ferito anche un 21enne che viaggiava a bordo dell'altra auto. Anche in questo caso non si tratta di un ferimento grave