Incidente a Mozzate, scontro tra auto al semaforo: 4 feriti

Incidente a Mozzate nella sera del 27 dicembre 2018, intorno alle ore 23.15. Tre auto si sono scontrate in corrispondenza di un semaforo all'altezza del civico 48 di via Varese. A bordo delle tre vetture c'erano quattro persone che sono state soccorse. Si tratta di tre uomini di 37 e 44 anni e due donne di 51 e 67 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Varese e del Sos di Mozzate oltre a un'automedica e a due squadre dei vigili del fuoco. Inizialmente si è temuto il peggio per almeno uno dei feriti, tanto è vero che i mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti in codice rosso.