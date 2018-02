Incidente a Como in via Rienza: cade in moto, ferito 63enne

Incidente stradale a Como, in via Rienza, all'altezza del civico 34/b, lunedì 26 febbraio 2018 poco prima delle 13. Ferito un motociclista di 63 anni.

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica e le cause del sinistro: allertata la questura cittadina e la polizia locale. Secondo le primissime ricostruzioni, pare che il motociclista abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo mentre saliva verso Camnago. Il 63enne è rimasto ferito anche se non sarebbe in pericolo di vita. E' stato infatti soccorso in codice giallo e portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. In via Rienza sono arrivate un'automedica da Como e un'ambulanza della croce rossa di Lipomo.

Per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi la strada è stata chiusa dagli agenti della polizia locale sia per le auto provenienti da Como che per quelle in discesa da Camnago per circa un'ora: auto in coda e disagi per gli automobilisti che percorrono la trafficata arteria.