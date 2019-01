Incidente a Tavernola, caduto con lo scooter in via Asiago: anziano ferito

Incidente a Tavernola, quartiere alle porte di Como, nel pomeriggio di martedì 22 gennaio 2019: ferit in via Asiago un motociclista di 75 anni residente in Svizzera.

E' successo verso le 16: secondo quanto si è potuto apprendere l'uomo avrebbe effettuato un sorpasso all'altezza del Brico Ok quando è caduto con il mezzo, per cause in corso di accertamento. Subito sono stati allertati i soccorsi e a Tavernola sono arrivate ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e polizia per i rilievi di rito. Non gravi le condizioni dell'uomo che avrebbe riportato alcune ferite al volto e alle gambe e un lieve trauma cranico: è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde per accertamenti. Qualche ripercussione per il traffico con rallentamenti in via Asiago per permettere i soccorsi, ma risolto nel giro di breve.