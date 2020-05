Incidente a Tavernerio tra due moto: 3 feriti

Grave incidente nel pomeriggio del 31 maggio 2020 a Tavernerio. Due moto si sono scontrate intorno alle 16.10 mentre percorrevano la Strada Statale 342, conosciuta come "Briantea". Lo scontro è avvenuto all'altezza del supermercato Carrefour. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Como - intervenuti sul posto per i rilievi del caso - valutare e accertare le eventuali responsabilità.

Due ambulanze della Croce Rossa di Lipomo e di Como e un'automedica sono intervenute per soccorrere le tre persone coinvolte nello schianto che viaggiavano a bordo delle due moto. Le loro condizioni sarebbero serie ma nessuno dei tre sembra sia in pericolo di vita.

