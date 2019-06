Moto fuori strada a San Siro: feriti un uomo e una donna caduti nella scarpata

Un volo nella scarpata con la moto: incidente a San Siro, in via per i Monti (località Camnasco) nel tardo pomeriggio di domenica 23 giugno 2019. Feriti nella caduta un uomo di 55 e una donna di 59 anni. L'allarme è scattato intorno alle 17.30: sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo. Necessario anche l'intervento dell'elicottero del 118 per recuperare i feriti. Sul posto anche ambulanza e automedica. Dopo le prime cure, i due motociclisti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, uno in elisoccorso all'ospedale di Lecco e l'altro in ambulanza a Gravedona. Intervenuti per ricostruire quanto accaduto anche i carabinieri di Menaggio.