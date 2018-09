Incidente a San Siro, grave motociclista di 16 anni

Grave incidente stradale a San Siro nella mattina di sabato 8 settembre 2018: per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via Comunale.

Tre i feriti, due ragazzi di 15 e 16 anni e una donna di 50 anni. I due giovanissimi si trovavano a bordo dello scooter, mentre la donna guidava l'auto: la peggio è toccata al 16enne alla guida del ciclomotore, su cui viaggiava insieme alla ragazza di 15 anni. Il giovane è stato soccorso in codice rosso.

Meno critiche le condizioni della ragazza e della donna coinvolte, entrambe portate in codice giallo negli ospedali di Gravedona e al Circolo di Varese.

Sul posto anche i carabinieri di Menaggio per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.

Una giornata tragica sulle strade lariane: nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 settembre 2018 tre ragazzi venetenni sono morti in un drammatico incidente avvenuto a Guanzate.