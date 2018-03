Incidente a Lezzeno con la moto: gravissimo 27enne monzese

E' in fin di vita il motociclista di 27 anni rimasto coinvolto in un incidente con la moto a Lezzeno intorno alle 16 del 24 marzo 2018. Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane motociclista, residente a Biassono (Monza), stesse effettuando un sorpasso in curva, presumibilmente azzardato. Per evitare un'auto che proveniva dalla parte opposta ha perso il controllo della due ruote ed ha sbattuto violentemente contro il parapetto della strada che dà verso il lago. Per soccorrerlo è intervenuto anche l'elicottero del 118. Il 27enne è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Circolo di Varese. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Como.