Incidente a Inverigo, con la moto contro il guard-rail: 2 feriti gravi

Grave incidente poco prima di mezzogiorno di domenica 8 aprile 2018 a Inverigo: una moto con a bordo due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 31 originari del varesotto, è finita contro il guard rail mentre percorreva via 4 Novembre.

Al vaglio delle forze dei carabinieri di Cantù, intervenuti sul posto per i rilievi, la dinamica e le cause dell'incidente: secondo le prime informazioni raccolte, il conducente della moto avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo al momento di affrontare la curva e schiantandosi contro il guard rail.



Gravi le ferite per i due centauri, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma è stato richiesto anche il supporto dell'elisoccorso del 118 di Como.

La peggio è toccata all'uomo, trasportato con un trauma cranico in elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, mentre la donna è stata portata al Mazoni di Lecco da un'ambulanza della croce bianca di Giussano, sempre in codice giallo. Per loro ferite serie ma non sarebbero in pericolo di vita.